وظائف جديدة.. 5 آلاف فرصة عمل بـ 15 محافظة - الرواتب مجزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة العمل، بحسب بيانها، الجمعة، عن تلقيها طلبات من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 5183 وظائف مٌتوفرة الأن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص العمل والوظائف المتاحة برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "العمل"، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة من الآن وحتى نهاية الشهر المُقبل سبتمبر 2024، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وأتاحت "العمل"، اليوم، فُرص عمل جديدة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، والفيوم، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

وجاءت تخصصات فرص العمل والوظائف المتاحة، كالتالي:

- مُدرسين جميع التخصصات.

- مسئول ائتمان.

- محاسبين.

- قائد فريق.

- مُحصل.

- موظفين استقبال فرع.

- بائعين.

- تلى سيلز.

- خدمة عملاء.

- أخصائى موارد بشرية.

- مدير قسم جودة.

- مدير إنتاج.

- أخصائى تمريض.

- مُتخصص تسويق.

- مُشرف خطوط إنتاج.

- مُنسقين ميدانيين.

- اخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- طباخين.

- مُشرف موقع.

- مُشغل ماكينات.

- مُراجع مالي.

- مندوبين مبيعات.

- مُراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وضمت نشرة التوظيف نصف الشهرية، عدد من فرص العمل والوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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