شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات القادمة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 37 مئوية.

- السواحل الشمالية: 34 مئوية.

- جنوب سيناء: 42 مئوية.

- شمال الصعيد: 41 مئوية.

- جنوب الصعيد: 44 مئوية.