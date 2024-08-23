طبيب أزهري يتبرع للمرضى بساعة تلقاها هدية: المزاد يبدأ من 1.6 مليون جنيه - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور هاني عبدالجواد أستاذ علاج تشوهات العمود الفقري بكلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، التبرع بساعة لأحد الماركات الشهيرة، لعلاج المرضى والمحتاجين.

وقال عبدالجواد عبر صفحته على "فيسبوك":جالي ساعة هدية و اكتشفت انها غالية جداً جداً و أنا أصلا مش بلبس ساعات و مستحرم اسيبها مركونة".

وتابع:"بفكر اعمل عليها مزاد للناس اللي غاوية النوع دا من الساعات، وأيا كان المبلغ اللي هتتباع بيه هيخرج كله للمرضى غير القادرين، و بكدا يكون اللي هيشتريها عارف ان الفلوس دي هتروح لله، و اللي جاب الهدية برضه أوهبه ثواب التبرع بدل الركنة عندي علي الفاضي".

وتفاعل الكثير من رواد فيسبوك مع منشور الدكتور هاني عبدالجواد، الذين أشادوا بما فعله أستاذ الطب بجامعة الأزهر، ودعوا له بأن يتقبل منه وأن يجعل كل ما يقدمه في ميزان حسناته.

يُعد الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، أحد أهم جراحي العمود الفقري، ويُلقب وساحر العمود الفقري، واشتهر خلال الفترة الأخيرة بنجاحه في إجراء أصعب العمليات الجراحية لعلاج اعوجاج العمود الفقري للأطفال، ونجح في علاج حالات صعبة رفضها كبار الأطباء في كل دول العالم.