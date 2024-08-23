التشغيل التجريبي قريبًا.. بيان من "الجيزة" بشأن محور عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية؛ لمتابعة نسب تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص في المنطقة الرابطة مع الطريق الدائري نطاق المريوطية بحي الطالبية، وذلك في إطار المتابعات الدورية لذلك المحور المروري الهام.

وعاين "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، موقع وضع الكمرات الحديدية التي من المقرر أن يتم رفعها خلال المرحلة المقبلة من الأعمال، وذلك حتى تمر أعلي الطريق الدائري الجنوبي؛ استكمالًا للأعمال الإنشائية للمشروع.

كما عاين محافظ الجيزة، مسار محور عمرو بن العاص بالكامل، بدءًا من مطلع المحور بمنطقتي الإخلاص والعروبة بحي الطالبية مرورًا بمناطق الثلاثيني والمحولات والشيخ أحمد نصر وشوارع الهرم والمطبعة وفيصل وحتى نهاية المحور في منطقة الربط مع الطريق الدائري الشمالي اتجاه منشأة البكاري والتي جاري الانتهاء منها لفتح المحور بذلك القطاع بالكامل للتشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد "المحافظ"، على أهمية محور عمرو بن العاص في تدعيم شبكة الطرق بالمحافظة، وتفتيت الكثافات المرورية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، والربط بين الطريق الدائري الشمالي والدائري الجنوبي.