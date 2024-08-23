شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا فى 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تقدمت مصر اليوم الجمعة، بخالص العزاء إلى دولة فلسطين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، فى وفاة المناضل الوطنى الكبير فاروق القدومى، الذى ضرب أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية فى سبيل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين فى الخارج، فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، اليوم الجمعة، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حالياً لليابان للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (التيكاد)، الذى ينعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو.

مصر تعزى فلسطين فى وفاة المناضل الوطنى فاروق القدومىبدر عبد العاطى يلتقى رئيس وزراء اليابان ويسلمه رسالة من الرئيس السيسى

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية. الإسكان: خصم 70% من غرامات تأخير الأقساط حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

وزارة الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا فى 10 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 128 مسجدًا، منها 103 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12209 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 75 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.. ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف. وزارة العمل تعلن عن 5183 فُرصة عمل جديدة فى 78 شركة بـ 15 مُحافظة

تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى باللغة العربية وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثانى يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا. أعلنت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس اليوم الجمعة، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة فى الخامس من نوفمبر القادم، وذلك فى ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطى فى شيكاغو. كامالا هاريس تعلن قبولها ترشيح الحزب الديمقراطى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية غدًا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى باللغة العربية

استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3465 جنيها، رغم تطورات سوق الذهب العالمي، والذي تراجع خلال الساعات الماضية.وسجل سعر الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 3983 جنيها. عيار 21 يسجل 3465 جنيها. عيار 21 يسجل 3465 جنيها. عيار 18 يسجل 2987 جنيها. الجنيه الذهب 27880 جنيها. سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 3465 جنيها للجرام

تحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد واستقر على الإبقاء على 5 لاعبين أجانب لكل ناد كما هو الحال فى المواسم الأخيرة.

اتحاد الكرة يتحفظ على زيادة الأجانب فى الموسم الجديد ويكتفى بالخمسةالأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة