شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع الأراضى فى بورسعيد الجديدة 25 أغسطس ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة - سلام، عن فتح باب التقدم لجميع الكيانات القائمة داخل كردون المدينة لتقديم الطلبات لدراسة توفيق أوضاعهم، وذلك اعتباراً من 25 أغسطس وحتى 25 سبتمبر من العام الحالي، يأتي ذلك في إطار استجابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة – سلام قبل صدور القرار الجمهوري رقم 222 لسنة2010 بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بعددٍ من شيوخ ورؤساء القبائل البدوية المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المدينة، وذلك بمقر جهاز المدينة، لمشاركتهم الرأي ومناقشة مقترحات توفيق أوضاعهم، بهدف توفير البديل الملائم لهم بما يتناسب مع طبيعة الأهالي والتجمعات البدوية.

واستهل رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، اللقاء بالترحيب بالحضور، ثم استعرض خطة الجهاز في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في إطار الخطة التنموية للمدينة.

وأعرب شيوخ ورؤساء القبائل البدوية عن بالغ سعادتهم بهذا اللقاء المثمر، والذي يهدف إلى دراسة كافة مقترحاتهم والوصول للحل الأمثل لهم بما يساعد فى إنشاء مجتمع حضري متكامل.

وعلى صعيد آخر، قام المهندس طارق جمال الدين، بجولة داخل الجامعة الأهلية بالمدينة، وذلك بحضور رئيس الجامعة ولفيف من الأساتذة، لبحث زيادة أوجه التعاون، كما تم المرور على الكليات المختلفة لمتابعة استعداد استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد.