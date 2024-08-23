شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 66 ألف طن قمح قادمة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( ANTHOS ) والتي ترفع علم جزر المرشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15071 طن تشمل: 1650 طن أسمنت و2540 طن مولاس و1100 طن يوريا معبأ و5000 طن رمل و4781 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49336 طن تشمل: 900 طن خشب زان و 310 طن فلوسبار و 12250 طن ذرة و 7260 طن سكر و 17000 طن قمح و 130 طن زيت طعام و 7468 طن حديد و 3454 طن ابلاكاش و 1814 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 564 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1413 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4301 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76563 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105140 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5241 حركة .