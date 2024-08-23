شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: تدمير عشرات البنية التحتية بخان يونس وهاجمنا 30 هدفا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير عشرات البنى التحتية بخان يونس ودير البلح وهاجموا 30 هدفا من الجو في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى بحالة خطيرة في صفوف الجيش خلال العمليات في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.