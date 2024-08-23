شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين في حادث أمني وقع بغزة صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين في حادث أمني وقع بقطاع غزة صباح اليوم، وحطت 5 مروحيات في مستشفيات إسرائيلية تحمل جنودا أصيبوا خلال معارك بقطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن الاعلام الإسرائيلي أنه تم إجلاء جنود إسرائيليين مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.