شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يناشد طلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم الجمعة ، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.

وناشد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى سواء بإدخال الرغبات من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية المعلن عنها والمتوفرة داخل عدد من الكليات مع توفير فنيين وموظفين مدربين على استخدام موقع التنسيق الإلكترونى لمساعدة الطلاب فى عملية إدخال الرغبات، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى المتاح استخدامه على مدار 24 ساعة .

‎ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات حتى مساء يوم السبت المقبل 24 أغسطس الجارى وفقا للجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق .



