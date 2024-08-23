شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 35 مليون و352 ألفا و554 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 22 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية. الإسكان: خصم 70% من غرامات تأخير الأقساط حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

وزارة الصحة: أكثر من 35 مليون و352 خدمة مجانية بحملة "100 يوم صحة"

تقدمت مصر اليوم الجمعة، بخالص العزاء إلى دولة فلسطين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، فى وفاة المناضل الوطنى الكبير فاروق القدومى، الذى ضرب أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية فى سبيل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين فى الخارج، فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، اليوم الجمعة، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حالياً لليابان للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (التيكاد)، الذى ينعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو.

مصر تعزى فلسطين فى وفاة المناضل الوطنى فاروق القدومىبدر عبد العاطى يلتقى رئيس وزراء اليابان ويسلمه رسالة من الرئيس السيسى

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتعيين عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات، و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر. كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة لتعيين 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg في الفترة من 8 حتى 22 سبتمبر المقبل. التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 213 موظفا بهيئة الأبنية التعليمية

وزارة الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا فى 10 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 128 مسجدًا، منها 103 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12209 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 75 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.. ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف. وزارة العمل تعلن عن 5183 فُرصة عمل جديدة فى 78 شركة بـ 15 مُحافظة

تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى باللغة العربية وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثانى يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا. غدًا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى باللغة العربية

استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3465 جنيها، رغم تطورات سوق الذهب العالمي، والذي تراجع خلال الساعات الماضية.وسجل سعر الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 3983 جنيها. عيار 21 يسجل 3465 جنيها. عيار 21 يسجل 3465 جنيها. عيار 18 يسجل 2987 جنيها. الجنيه الذهب 27880 جنيها. سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 3465 جنيها للجرام

تحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد واستقر على الإبقاء على 5 لاعبين أجانب لكل ناد كما هو الحال فى المواسم الأخيرة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل نحو 15 جنديا إسرائيليا إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطيرة إثر استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع، كما تم إجلاء جنود إسرائيليين مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. نقل 15 جنديا إسرائيليا للمستشفيات بحالة خطرة إثر قصفهم بصواريخ مضادة للدروع

اتحاد الكرة يتحفظ على زيادة الأجانب فى الموسم الجديد ويكتفى بالخمسة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

غدا طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة