شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: لقد حان الوقت لخفض أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، فى رسالة مباشرة إلى الأسواق فى خطاب رئيسى اليوم الجمعة، قائلاً " لقد حان الوقت" لكى يبدأ البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة.

وفى حديثه فى الندوة الاقتصادية السنوية لبنك الاحتياطى الفيدرالى فى كانساس سيتي، فى جاكسون هول، قال باول: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة".



وأضاف باول: "اتجاه السفر واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

ويأتى خطاب باول قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع من اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى يومى 17 و18 سبتمبر المقبل، والذى من المفترض أن يشهد إعلان البنك المركزى عن أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020.

واعترف باول بالضعف الأخير فى سوق العمل فى خطابه وقال إن بنك الاحتياطى الفيدرالى "لا يسعى أو يرحب بمزيد من التهدئة فى ظروف سوق العمل".

وقد هز تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسواق فى وقت سابق من هذا الشهر، حيث كشف عن إضافة 114000 وظيفة فقط إلى الاقتصاد الشهر الماضى بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وأظهرت البيانات فى وقت سابق من هذا الأسبوع أيضًا أنه تم توظيف 818000 شخص أقل فى البلاد.

وقال باول: "يبدو من غير المرجح أن يكون سوق العمل مصدرا لضغوط تضخمية مرتفعة فى أى وقت قريب".

قبل خطاب باول، كان المستثمرون قد توقعوا احتمالات بنسبة 100٪ تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع احتمالات خفض بنسبة 0.25٪ مقابل 0.50٪ تبلغ حوالى 2 إلى 1.



وقال باول: "بعد أربع سنوات ونصف من وصول كوفيد-19، تتلاشى أسوأ التشوهات الاقتصادية المرتبطة بالوباء".

“لقد انخفض التضخم بشكل كبير... وكان هدفنا هو استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية، وتجنب الزيادات الحادة فى البطالة التى ميزت فترات الانكماش السابقة عندما كانت توقعات التضخم أقل ثباتا، ورغم أن المهمة لم تكتمل بعد، فإننا لقد أحرزنا قدرا كبيرا من التقدم نحو هذه النتيجة.”

وقال باول: "على هذه المنصة قبل عامين، ناقشت احتمال أن تؤدى معالجة التضخم إلى بعض الألم فى شكل ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو".

"لقد زعم البعض أن السيطرة على التضخم سوف تتطلب الركود وفترة طويلة من ارتفاع معدلات البطالة. وقد أعربت عن التزامنا غير المشروط باستعادة استقرار الأسعار بشكل كامل والحفاظ عليه إلى أن يتم إنجاز المهمة".

ويشير خطاب الجمعة بشكل أو بآخر إلى أن المهمة قد أنجزت بالفعل.