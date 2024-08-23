شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: تدريب وتأهيل مفتشى الحجر الزراعى على طرق سحب العينات من الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم توفير الأجهزة المطلوبة لمعامل الوزارة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولى "المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات معهد الصحة الحيوانية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وغيرها".

أضاف القرش أن العمل مستمر بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة وأيضًا خلال الإجازات والعطلات الرسمية دعمًا للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

من جانبها، قالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، أنه يتم تدريب وتأهيل مفتشى الحجر الزراعى على طرق وأساليب سحب العينات من الصادرات الزراعية وهى ما يساعد فى كون نتائج التحاليل ممثلة عن الشحنات التى سيتم تصديرها بشكل أفضل.

أضافت أنه يتم التعاون بين جميع الجهات التى تعمل فى منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية مشيرة الى أهمية نقل وتبادل الخبرات فيما بينهم للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية والمكتسبات التى حققها هذا القطاع خلال الفترة الماضية من حيث حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات والواردات الزراعية وخاصة التقاوى والواردات ذات الاصل الحيوانى ومتابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة مع ضمان سرعة اصدار النتائج حتى لا تتعطل مصالح المصدرين.