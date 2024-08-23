شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات إزالة البناء المخالف خلال جولته التفقدية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على تكثيف حملات إزالة البناء المخالف على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة .