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هيئة الدواء تكشف طرق علاج طنين الأذن لتقليل أعراضها.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 23 أغسطس 2024 08:28 م

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه لا يوجد علاج لـ طنين الأذن، فى الوقت الحالى، لذلك يعتمد مقدم الخدمة الصحية على تقليل الأعراض من خلال:​​-

1- علاج السبب الأساسي لحدوث الطنين، مثل: ​-

(​إزالة شمع الأذن، علاج حالات اضطرابات الأوعية الدموية، استخدام مساعدات للسمع (السماعات)، تغيير الدواء أو تقليله في حالة تسببه فى ظهور أعراض جانبية.​​

2- تقليل الضوضاء: باستخدام وسائل تقلل من حدوث الأعراض مثل أجهزة إخفاء الصوت ومولدات صوت تسمى آلات الضوضاء البيضاء حيث تصدر صوتًا مشابهًا للأصوات الساكنة، أو البيئية مثل سقوط الأمطار أو أمواج المحيط.​​

3​- تقديم الاستشارات والعلاج السلوكي: وتهدف إلى المساعدة على التعايش مع طنين الأذن من خلال تغيير طريقة التفكير والشعور تجاه الأعراض.​

4- استخدام أدوية: لا يمكن للأدوية علاج طنين الأذن، ولكنها قد تساعد في بعض الحالات على تقليل شدة الأعراض أو المضاعفات.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع إلى الطبيب والصيدلي للحصول على العلاج المناسب.​​

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