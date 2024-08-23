شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق علاج طنين الأذن لتقليل أعراضها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه لا يوجد علاج لـ طنين الأذن، فى الوقت الحالى، لذلك يعتمد مقدم الخدمة الصحية على تقليل الأعراض من خلال:​​-

1- علاج السبب الأساسي لحدوث الطنين، مثل: ​-

(​إزالة شمع الأذن، علاج حالات اضطرابات الأوعية الدموية، استخدام مساعدات للسمع (السماعات)، تغيير الدواء أو تقليله في حالة تسببه فى ظهور أعراض جانبية.​​

2- تقليل الضوضاء: باستخدام وسائل تقلل من حدوث الأعراض مثل أجهزة إخفاء الصوت ومولدات صوت تسمى آلات الضوضاء البيضاء حيث تصدر صوتًا مشابهًا للأصوات الساكنة، أو البيئية مثل سقوط الأمطار أو أمواج المحيط.​​

3​- تقديم الاستشارات والعلاج السلوكي: وتهدف إلى المساعدة على التعايش مع طنين الأذن من خلال تغيير طريقة التفكير والشعور تجاه الأعراض.​

4- استخدام أدوية: لا يمكن للأدوية علاج طنين الأذن، ولكنها قد تساعد في بعض الحالات على تقليل شدة الأعراض أو المضاعفات.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع إلى الطبيب والصيدلي للحصول على العلاج المناسب.​​