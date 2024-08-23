حدث في 8 ساعات| وظائف جديدة بهيئة الأبنية التعليمية.. وخبير يكشف أضرار الملء الخامس لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لعدد من الوظائف في 18 محافظة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن أحوال الطقس خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد العثور عليه.. ما مصير تمساح البدرشين؟

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، مصير تمساح مصرف أبو صير العمومي بالبدرشين بعد العثور عليه.

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خبير يكشف أضرار الملء الخامس والأخير لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن أضرار التخزين الخامس فى سد النهضة تتعدد لتشمل أيضا تأثيرات بيئية مثل زيادة الفاقد نتيجة البخر مع اتساع سطح البحيرة حيث تقترب من 1700 كم2، وتقدر بحوالي 3 مليار م3/سنة.

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أمطار تصل لرعدية بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 24 أغسطس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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عمرو موسى: اتفاقيات التطبيع ينبغي ألا تكون مجانية أو رضوخاً لضغوط أياً كانت

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن اتفاقية أوسلو، التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية، وتحدد الخطوط العريضة للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، أصبحت مهددة بفعل الخروقات الإسرائيلية المتكررة لبناء المستوطنات وتدمير القرى الفلسطينية وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

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هل تشهد مصر موجات حارة خلال أغسطس؟.. الأرصاد توضح

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في الساعات القادمة سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في مستويات الرطوبة في أنحاء البلاد، وعزت ذلك لاستمرار تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي على مصر.

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الصحة: أكثر من 35 مليون و352 خدمة مجانية بحملة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 35 مليون و352 ألفا و554 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 22 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مصدر يكشف معلومات عن تمساح البدرشين بعد العثور عليه - خاص

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، مواصفات التمساح النيلي الذي تم العثور عليه بمصرف أبو صير العمومي بالبدرشين، بعد أعمال شفط المياه من المصرف، والذي شاهده مواطنين الإثنين الماضي.

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بـ 18 محافظة.. وظائف جديدة بهيئة الأبنية التعليمية - التخصصات والشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتعيين عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و 20 في وظيفة فني هندسي رابع.

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