الصحة تكشف تفاصيل المشروع القومي للرعايات والطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف محمد صدقي، رئيس الإدارة المركزية لطوارئ الرعاية الحرجة في وزارة الصحة والسكان، تفاصيل المشروع القومي للرعايات والطوارئ، والذي يهدف إلى تسهيل وصول المرضى للخدمات الصحية وتقديم الرعاية لهم بأسرع وقت ممكن.

وأضح صدقي، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى اليوم الجمعة، أن المشروع يشمل إنشاء نظام متكامل يربط بين مختلف إدارات الرعاية الحرجة والعاجلة في الوزارة، ومنها إدارة السموم والخطوط الساخنة وغرف التحكم والأزمات وغيرها، وذلك لتوفير استجابة سريعة ومنسقة لاحتياجات المرضى.

وأفاد الدكتور صدقي بوجود أكثر من 6 آلاف سرير رعاية صحية و1200 حضانة في مستشفيات حكومية مختلفة في عموم الجمهورية.

كما أوضح الدكتور صدقي أن تحديد احتياجات وأولويات التوزيع العادل لأسرة الرعاية والحضانات يأتي بناءً على دراسات وتقييم دوري للاحتياجات في كل محافظة، مراعاة للكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي للمراكز الطبية والمستشفيات، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما فيها الهيئات والجهات التنفيذية والمجتمع المحلي.

وأكد الدكتور صدقي على أهمية توحيد وتكامل الجهود بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع الرعاية الشاملة بمصر، وذلك لتسهيل وصول المرضى لخدمات الرعاية الطارئة والحرجة بكل يسر وسهولة.

ويشمل ذلك قيام غرف الرعاية المركزية بتحليل وعرض التقارير الخاصة بالمرضى على جميع المستشفيات لتحديد الأنسب والأقرب لتلقي العلاج اللازم.

كما تشمل الجهود تنسيقًا مكثفًا وتعاونًا بين فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف لنقل الحالات العاجلة بسرعة وكفاءة إلى المستشفيات الأقرب والمتاحة.