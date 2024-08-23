حسام موافي يكشف أسباب سرعة ضربات القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن القلب يحتوي على بؤرة كهربية تؤدي لانقباضه في شكل الضربات، لافتا إلى أن تلك البؤرة تنتج نحو 60 لـ90 صدمة في الدقيقة.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن القلب يستجيب لبؤر الكهرباء السريع، منوها أن كهرباء القلب الآن أصبح تخصصا في كلية الطب.

وتابع قائلا: سرعة ضربات القلب تضخ دماء أقل، وهناك بؤرة ثانية قد تحتاج للكي، بسبب إنتاجها 200 صدمة في الدقيقة، مشيرا إلى أن سبب تسارع ضربات القلب قد يكون لخلل في نظام كهرباء القلب.

واختتم قائلا: القلب من أعضاء الجسم المهمة، فهو يُضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، لكن يتعرض أحيانا لاضطرابات في إيقاعه، ما يسبب تسارعا في ضرباته.