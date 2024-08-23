شهادات ودورات.. حيلة شخص للنصب على مواطنين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص؛ يُدير كيان تعليمي للنصب والاحتيال بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية في عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.