شكرا لقرائتكم خبر عن عمره سنتان وطوله متر.. العثور على تمساح فى ترعة بالبدرشين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة، تفاصيل العثور على تمساح صغير بترعة الشبرامنتية في قرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تمساح بترعة الشبرامنتية بنطاق قرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مركز ومدينة البدرشين والطب البيطري والري ومركز الشرطة، إذ تم التحرك فور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان الذي تم رؤيته بالترعة.

وأضافت أنه تم غلق كافة المداخل والمخارج الخاصة بالترعة لضمان عدم خروجه، وخلال عملية البحث أمس الخميس بالترعة وبعد شفط المياه وتجفيف مسار الترعة بأحد القطاعات باستخدام معدات مدينة البدرشين تم العثور على التمساح بمصرف أبو صير.

وتابعت المحافظة: تبين أن التمساح بحالة جيدة، وتم إحكام حركته وكانت مواصفاته كالآتي: تمساح نيلي عمره عامان تقريبًا وطوله 1 متر تقريبًا، والحالة الصحية له طبيعية، وقد تم تسليمه إلى حديقة الحيوانات ببني سويف.

وأشارت إلى أنه في إطار تكليفات محافظ الجيزة، جارٍ استكمال أعمال تطهير المصرف ومساراته للتأكد من عدم وجود آخرين بالترعة حفاظًا على سلامة الأهالي إلى جانب مراجعة الأنشطة المحيطة بمسار الترعة من مزارع حيوانات أو اسطبلات للوقوف على التراخيص الممنوحة وأنشطة عملها.



العثور على تمساح بترعة فى قرية أبو صير بالبدرشين



ترعه قريه ابو صير



تمساح يعمر السنتين



لحظة الإمساك بالتمساح



