شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اشتراطات لمزاولة نشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات الغير الخطرة "البلدية" والان مع تفاصيل الخبر

حدد جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة التابع لـ وزارة البيئة الاشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة "البلدية"، بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الاشتراطات



1- الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بـ وزارة البيئة بالقاهرة طبقا للمادة (۲۹) من القانون.

2- ضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعدات لهذا الغرض من مصدر المخلفات الغير خطرة "القمامة' و تحديد مكان التخلص النهائي.

3- الالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية.

4- الالتزام بنوعية المخلفات الغير خطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة .

5- الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دورى بعد كل استخدام وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك.

6- إتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع ضرورة إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ.

7- الالتزام باعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وازالة اى معوقات قد تواجه هذه الشركات.