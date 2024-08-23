شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تحصد 4 ميداليات فى بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تثبت تفوق الرياضة الجامعية المصرية، نجحت بعثة مصر في حصد ميداليتين جديدتين في بطولة العالم للخماسي الحديث، حيث توج الثنائي معتز وائل وزينة مصطفى بالذهبية، فيما حقق الثنائي مصطفى عمرو وسالي أحمد الميدالية البرونزية، ليرفع رصيد مصر من الميداليات إلى أربع ميداليات في هذه البطولة العالمية التي تستضيفها مدينة كوناس الليتوانية خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجاري.

وأعرب د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه أبناء مصر من طلاب الجامعات في بطولة العالم للخماسي الحديث، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المبذولة والتدريب المكثف، موجهًا الشكر والتقدير لجميع أعضاء البعثة المصرية، ولاعبيها الأبطال على ما قدموه من أداء مميز وروح قتالية عالية أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، كما أشاد بدور الاتحاد الرياضي للجامعات في توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح البعثة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور الذي تشهده الرياضة الجامعية في مصر، ويشجع على بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

من جانبه، عبر مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات عن فخره واعتزازه بأبطالنا الذين أثبتوا للعالم أجمع قدرة الشباب المصري على تحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهودهم المتواصلة، ودعم الدولة المستمر للرياضة الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، موجهًا الشكر إلى م.شريف العريان وإلى الجهاز الفني لاتحاد الخماسي الحديث على الإعداد الفني المتميز الذي قدموه للاعبين واللاعبات؛ مما ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

يُذكر أن البعثة المصرية شاركت بفريقين في منافسات الفرق ببطولة العالم للخماسي الحديث، وحقق الفريق الأول المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 1014 نقطة، متفوقًا على ليتوانيا التي حصلت على الفضية برصيد 1005 نقطة، وحصل الفريق المصري الثاني على المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 989 نقطة.

جدير بالذكر أن د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أجرى اتصالاً هاتفيًّا بالبعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث، وذلك للاطمئنان على مستوى اللاعبين، وتقديم الدعم المعنوي لهم، وحثهم على تحقيق أفضل النتائج، وأعرب لهم عن ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز، ومؤكداً دعم الوزارة الكامل لهم.



البعثة المصرية تكتسح منافسات الفرق في بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا



البعثة المصرية تكتسح منافسات الفرق وتحصد أربع ميداليات في بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا