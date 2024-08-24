متحدث الزراعة: تعظيم الصادرات الزراعية على رأس أولويات الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن ملف الصادرات الزراعية، من أهم الملفات التي تحظي باهتمام كبير من وزارة الزراعة والدولة المصرية.

وأضاف المتحدث باسم الزراعة، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الزراعة، دائم التأكيد على ضرورة دعم المصدرين والمنتجين وتعظيم الإنتاج الزراعي، وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه، لتحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة محاور، من ضمنها زيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات جديدة، وزراعة الصحراء وضخ استثمارات في العديد من القطاعات، و تطوير التقاوي وتطوير أساليب الزراعة، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن على أن الوزارة تهتم بالجودة، من خلال حملات ارشادية ودورات لتدريب المزارعين تسمي " مطبقي المجدات"، وحملات تفتيشية وتوعوية، وقمنا بإنشاء منظومة "التكوين" لمتابعة الإنتاج من أول دخوله الأرض الزراعية حتي وصوله إلى أيد المستهلك.