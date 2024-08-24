بكري عن فتاة ادعت قرابتها بـ محمد فؤاد: لعبة بتتعمل علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على واقعة ادعاء فتاة وجود صلة قرابة بالفنان محمد فؤاد وأحدثت مشادة كلامية بينها وبين العاملين في مستشفى عين شمس التخصصي.

وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد": "البنت اللي ادعت قرابتها للفنان محمد فؤاد وظهرت بتشتم في العاملين بمستشفى عين شمس تكلملة لمسلسل تشويه متعمد".

وأوضح مقدم "حقائق وأسرار"، أن "دي واحدة رايحة مخصوص عشان تكمل السيناريو، البنت مش رايحة المستشفى بشكل عفوي أو اعتباطي، حد من الشلة باعتها تنتحل صفة القرابة من فؤاد، فيه لعبة بتتعمل علينا ولازم نعرف أبعادها والمحرض عليها".

ونفى طارق العتر مدير أعمال الفنان محمد فؤاد، وجود صلة قرابة بين فؤاد وإحدى السيدات التي زعمت أنها "ابنة أخته"، وأحدثت مشادة كلامية بينها وبين العاملين في مستشفى عين شمس التخصصي.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تتدعي أنها على صلة قرابة مع المطرب محمد فؤاد، واستنكرت في مشادة كلامية مع العاملين في عين شمس ما حدث له في المستشفى من اعتداء على حسب تعبيرها .