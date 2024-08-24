تتجاوز الـ 13 ألف سيارة.. "الغرف التجارية" تطالب بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتكدسة في الموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بسرعة الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ لافتا إلى أنها تصل إلى 13 ألف سيارة مع عدم ترخيصها إلا بعد تقنين أوضاعها.

وأضاف أبو المجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، مصلحة الجمارك رصدت العديد من المخلفات الفجة في ملف استيراد سيارات ذوي الهمم من بينها استقلال أحد الأشخاص سيارة ماركة مرسيدس مايباخ أهدر على الدولة 7 ملايين جنيه وسيارة أخرى ماركة بورش.

استطرد مقدم "خط أحمر"، أن الرئيس السيسي يتولى ملف ذوي الهمم وأكد حرصه الشديد على إيصال الدعم إلى مستحقيه وهناك ممثلين نواب لهم تحت قبة البرلمان مما يشير إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم كل فئات المجتمع وتسمع وترى الجميع وتقف على مسافة واحدة بينهم.

أتم نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،:"أي مخالف للقانون يجب أن يحاسب وإذا كان هناك أحد المعاقين قادر على شراء سيارات فارهة بهذه الماركات فهو لا يستحق الدعم وهناك آخرين يستحقون هذا الدعم، موضحا أن هناك آلاف السيارات مكدسة في الموانئ ويجب وضع ضوابط لخروج هذه السيارات.