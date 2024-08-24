أستاذ مخ وأعصاب تكشف تفاصيل الدواء الجديد للزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، عن تفاصيل إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لدواء جديد لعلاج مرض الزهايمر.

وأكدت زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هذا الدواء يعد نقلة نوعية في مجال علاج الزهايمر، حيث أظهرت الدراسات أنه قادر على إبطاء تطور المرض بشكل ملحوظ، خاصة إذا تم تناوله في المراحل المبكرة.

وشددت أستاذ المخ والأعصاب، على أهمية التوجه إلى الطبيب فور الشعور بأعراض النسيان، خاصة لدى كبار السن، حيث أن الكشف المبكر عن المرض يزيد من فرص الاستفادة من العلاج الجديد.

وأوضحت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن الدواء يستهدف أسباب المرض الأساسية، مما يساهم في تأخير ظهور الأعراض الشديدة وتدهور الحالة الصحية للمريض.

وأشارت الدكتورة دينا زمزم إلى أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الزهايمر هو مرض مناعي، وهذا الاكتشاف العلمي يفتح آفاقًا جديدة لعلاج هذا المرض المستعصي.

وعن سعر الدواء، أكدت زمزم أن ارتفاع سعره في الوقت الحالي يعود إلى كونه دواءً جديدًا وعلاجًا لمرض خطير، ولكنها توقعت أن ينخفض سعره تدريجيًا مع زيادة الإنتاج وتوفر البدائل.

وحول الآثار الجانبية للدواء، أكدت الدكتورة دينا زمزم أنها بسيطة نسبيًا وتقتصر في الغالب على ظهور بعض التورمات أو الشعور بالصداع، وهو أمر طبيعي مع أي دواء جديد.

وفي ختام تصريحاتها، أعربت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، عن أملها في أن يتوفر الدواء الجديد في مصر قريبًا، مما سيساهم في تحسين حياة مرضى الزهايمر وعائلاتهم.