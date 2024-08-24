في ذكرى زعمائه.. رئيس الوفد: ثورة 1919 أجبرت الاحتلال على الاعتراف باستقلال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب وليد ثورة 1919، التي كانت ثورة شعبية وسلمية نجحت في استرداد حرية المصريين وإلغاء الحماية البريطانية على مصر.

وأضاف رئيس الحزب، في كلمته خلال احتفالية حزب الوفد لإحياء ذكرى زعمائه الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، فقد أجبرت ثورة 1919 الاحتلال البريطانى على رفع الحماية والاعتراف باستقلال مصر، بعد احتلال فرض علينا على مدار عقود ونال من حرية المصريين.

وتوافد العشرات من أعضاء حزب الوفد، منذ قليل، إلى ضريح سعد زغلول، للمشاركة في حتفالية أحياء ذكرى الزعماء الثلاثة للحزب سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين.

حضر الاحتفالية قيادات الوفد من أعضاء الهيئة العليا، والمكتب التنفيذي، وجموع الوفديين بالمحافظات المصرية، إذ يحرص الحزب سنويآ على إقامة الاحتفالية تخليدآ لذكري الزعماء الثلاثة.