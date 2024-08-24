شعبة الأجهزة الكهربائية: اللي محتاج يشتري جهاز يشتري وميأجلش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن هناك شركات خفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 15%.

وأشار سدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن الأجهزة الكهربائية سلع معمرة، ولا يمكن الاستغناء عنها، ومن ينتظر على شراء احتياجاته بدعوى احتمالية خفض الأسعار مخطىء، معلقا: "هل مضمون هيحصل إيه في سعر الصرف".

وأضاف جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، "اللي محتاج يشتري جهاز كهربائي يشتري، وميأجلش".