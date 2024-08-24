رصاص الخرطوش يشعل مشاجرة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كر وفر وصراخ وعويل أحكموا قبضتهم على الأجواء بإحدى قرى مركز الصف جنوب الجيزة لدى نشوب مشاجرة حامية الوطيس مساء الجمعة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع تبادل لإطلاق النار بقرية الأخصاص مركز الصف ووجود مصابين.

مدير القطاع وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي نشوب مشاجرة بشارع البحر؛ بسبب تجدد خلافات قديمة مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين بطلق خرطوش وآخرين إصابتهم طفيفة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وتكثف أجهزة الأمن جهودها بقيادة الرائد أحمد حسانين لضبط طرفي لمشاجرة والأسلحة المستخدمة مع إعادة الهدوء للقرية.