حادث يهدد أسرة كاملة.. إصابة زوجين و3 أطفال بطريق الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب زوجان و3 أبناء في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل بوابة الكريمات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أنه في أثناء سير سيارة ملاكي تقل أسرة مقيمة بمنطقة المرج اتجاه حلوان اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالطريق.

نتج عن الحادث سقوط 5 مصابين هم كل من: محمد السيد 39 سنة وزوجته شيماء شوقي 38 سنة وأطفالهما (السيد 9 سنوات)، (حسن 7 سنوات) وشقيقتهما (ياسمين 5 سنوات).

تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم نقلوا على إثرها إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.