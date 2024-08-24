شكرا لقرائتكم خبر عن طرب من نوع خاص بالعلمين من النجمة ديانا حداد في أغنية "امشي ورا كدبهم" والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الفنان ديانا حداد أغنية "امشي ورا كدبهم"، وذلك من فعاليات سهرة خاصة عرضتها قناة الحياة، من مدينة العلمين الجديدة.



ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

ويهدف المهرجان إلى الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.