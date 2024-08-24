شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبي مصري.. جمهور مهرجان العلمين يتفاعل مع النجمة ديانا حداد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

على أرض السحر والجمال في العلمين الجديدة، تفاعل جمهور مهرجان العلمين مع أغنية الفنانة ديانا حداد "حبيبي مصري"، وذلك ضمن سهرة خاصة عرضتها قناة الحياة من العلمين بمشاركة الإعلامي شريف مدكور.

وقالت النجمة ديانا حداد، إنها توقعت الحماس خلال حفلها بمهرجان العلمين، ولكن لم تتوقع هذا الكم من التفاعل وعدد كبير من الجمهور يحفظ أغانيها القديمة والجديدة، متمنية تكرار هذه الحفلات.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.