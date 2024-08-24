شكرا لقرائتكم خبر عن "يا زهرة المدائن يا قدس" أغنية لفلسطين من قلب مهرجان العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ليلة مصرية فلسطينية فى مهرجان العلمين الجديدة، شهدت تقديم أغنية "يا زهرة المدائن يا قدس"، التي لاقت قبولا وتفاعلا كبيرا من جمهور مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.