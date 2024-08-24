شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون فى عمليات طعن بمدينة ألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل وأصيب عدد من الأشخاص في عمليات طعن بمدينة سولينجن غربي ألمانيا، الجمعة، حسبما أكدت الشرطة وصحيفة "بيلد".

وكتبت "بيلد" استنادا إلى شهود عيان، أن مرتكب الجريمة لا يزال طليقا.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع حتى الآن تقديم معلومات حول الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 9 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن، في الهجوم الذي وقع أثناء احتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المدينة.

وطالبت الشرطة الزوار بمغادرة وسط مدينة سولينجن، بينما لم تلق القبض على أحد حتى الآن.