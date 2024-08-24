البحث عن حيوانات أخرى.. بيان مهم من الجيزة بشأن تمساح البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان رسمي، أن المحافظ المهندس عادل النجار، كلف بتشكيل لجنة من مركز ومدينة البدرشين والطب البيطري والري ومركز الشرطة، فور الإبلاغ عن وجود تمساح بأحد المصارف، حيث تولت اللجنة مهمة البحث عن التمساح.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تمساح بترعة الشبرامنتية بنطاق قرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين.

وذكر بيان المحافظة أنه تم غلق كل المداخل والمخارج الخاصة بالـترعة لضمان عدم خروج التمساح، وخلال عملية البحث الخميس بالترعة، وبعد شفط المياه وتجفيف مسار الترعة بإحدى القطاعات باستخدام معدات مدينة البدرشين، تم العثور على التمساح بمصرف أبو صير.

وتابع بيان المحافظة أن التمساح بحالة جيدة وقد تم إحكام حركته وضبطه، وكانت مواصفاته كالآتي: تمساح نيلي عمره 2 سنوات تقريبًا، وطوله واحد متر تقريبًا، وقد تم تسليمه إلى حديقة الحيوانات ببني سويف.

وفي إطار تكليفات محافظ الجيزة، جاري استكمال أعمال تطهير المصرف ومساراته: للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى من نفس النوع، حـفاظًا على سلامة الأهالي، إلى جانب مراجعة الأنشطة المحيطة بمسار الترعة من مزارع حيوانات أو اسطبلات للوقوف على التراخيص الممنوحة وأنشطة عملها.