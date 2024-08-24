"حد رماه".. مصدر يكشف أسباب ظهور تمساح البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة مواصفات التمساح النيلي الذي تم العثور عليه بمصرف أبو صير العمومي بالبدرشين، بعد أعمال شفط المياه من المصرف، والذي شاهده مواطنين الإثنين الماضي.

أوضح المصدر أنه تم غسل كل المواسير وتطهير المصرف بالكامل مع الصيادين، وتم تقسيم المصرف لمقاطع، حيث تم العثور على التمساح في النصف الثاني من البحيرة.

وأضاف أنه تم تسليم التمساح لحديقة الحيوان في بني سويف في تمام الثانية صباح يوم أمس الجمعة.

وأشار المصدر إلى أعمال تطهير جارية بالكامل في منطقة المصرف بطول 3 كيلو متر مع الابتعاد عن المناطق السكنية بعد تأمينها بالكامل، ومسح باقي مسار المياه للتحقق من عدم وجود أي شيء آخر.

وتابع بأن التقارير الأولية تشير إلى أن شخص رمى التمساح في المصرف، وأن النيابة تفحص كل التفاصيل المتعلقة بوجود التمساح وظهوره حاليًا.