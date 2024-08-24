الافتتاح بهذا الموعد.. بيان مهم بشأن موقف العاشر من رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، أن موقف العاشر من رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد بتقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي، يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتنظيم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم خمس وسائل نقل "الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT - محطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏- محطة للسوبرجيت - الأتوبيس الترددي".

وأضافت "هيئة الطرق والكباري"، في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم تشغيل موقف العاشر من رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد بتقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي، اعتبارًا من صباح اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة، أن الموقف الجديد هو بديل للموقف العشوائي أسفل كوبري التعمير أمام محطة عدلي منصور، وسيخدم 12 خطا داخليًا وخارجيًا باتجاهات مختلفة وهي : (الشروق- العبور- بدر - النهضة- العاشر من رمضان- شبين القناطر - مشتول السوق - هشام بركات - الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح).

وأشارت إلى توفير وسيلة نقل جماعي مناسبة لربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بالموقف المستجد؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين القادمين من المحافظات والمدن المختلفة والمتجهين إما إلى القاهرة الكبرى عبر الخط الثالث لمترو الأنفاق أو إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية عبر القطار الكهربائي الخفيف (LRT) أو العكس، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وتابعت هيئة الطرق والكباري: جرى إنشاء منطقة انتظار للعربات الخاصة الملاكي أمام محطة عدلي منصور لتشجيع من يرغب في ترك سيارته الخاصة في أمان، واستقلال القطار الكهربائي الخفيف (LRT) المتجه إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية أو المترو، للوصول للقاهرة الكبرى والعودة لاستقلالها مرة أخرى.

وبحسب "البيان"، يقع الموقف الجديد على بعد 1 كم من موقع الموقف العشوائي القديم أمام محطة عدلي منصور، ويتسع إلى 450 مركبة ميكروباص، كما تتوافر به أنشطة خدمية وتجارية بمسطحات تبلغ 900 متر لخدمة رواد الموقف، بالإضافة إلى محطة وقود على مساحة 4000 متر.