الليلة تصل لـ46 ألف.. 53 صورة ترصد أغلى فندق وشاليه في مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات، خاصة في مرسى علم؛ تزامنًا مع إجازة نهاية العام وانتهاء امتحانات جميع الصفوف.

الليلة تصل لـ 41

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أغلى فندق وشاليه في مرسى علم، كالتالي:

- جاز عمارة - Jaz Amara

- يطل على شاطئ البحر، ويوفر أماكن إقامة ذات 5 نجوم في مدينة مرسى علم، ويضم حديقة وتراسًا ومطعمًا.

- يتميز مكان الإقامة بمجموعة من مرافق الرياضات المائية ومنطقة شاطئ خاص،

- ويحتوي الفندق على مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية وترفيه مسائي ونادي للأطفال.

- تحتوي الغرف في الفندق على تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن وحمام خاص مع دش ولوازم استحمام مجانية ومجفف شعر.

- يوفر بعض الغرف المطلة على البحر، وتضم الغرف شرفة.

- تحتوي غرف مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

- يضم الفندق ملعبًا للأطفال. يمكنكم لعب تنس الطاولة والسهام في جاز عمارة، وتشتهر المنطقة بالغطس.

- يعتبر مطار مرسى علم الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 7 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- تبدأ الليلة من 7000 جنيهًا، وتصل إلى 46 ألف جنيه بالضرائب.

Oyster Bay suites Marsa Alam 50M

- يقع في أبو دباب، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح خاص وخدمة الواي فاي المجانية ومواقف مجانية للسيارات للضيوف الذين يقودون سياراتهم.

- يحتوي الشاليه على تراس وغرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ صغير مجهز تجهيزاً جيداً.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- يعتبر مطار مرسى علم الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 25 كم منه.

- سعر الليلة 2800 جنيهًا لفردين.