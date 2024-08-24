بعد طلب رد هيئة المحكمة.. الجنايات تستكمل محاكمة "سفاح التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة سفاح التجمع "كريم. س".

وكانت رفضت محكمة استئناف القاهرة، طلب دفاع سفاح التجمع برد هيئة المحكمة، وغرمت المحكمة، مقيم دعوى رد هيئة المحكمة، مع استمرار نظر القضية أمام هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، وأحمد رضوان أبازيد وسكرتارية ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة أحالت سفاح التجمع إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3962 لسنة 2024، بتهم قتل 3 سيدات عمدًا وحيازة مواد مخدرة والاتجار في البشر.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم 37 سنة، في 15 نوفمبر 2023 و8 أبريل و15 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة القطامية قتل المجني عليهن "نورا" و"رحمة" و"أميرة" بأن استقطبهن لمنزله وقدم إليهن مخدر الميثامفيتامين، لإعدام مقاومتهن ثم خنقهن بيديه وبـ"كرافته" حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة بين يديه ثم عاشر جثثهن.