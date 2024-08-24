شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور أحمد حسين رئيسا للجامعة المصرية "نور مبارك" بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بتعيين الدكتور أحمد حسين محمد عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار استكمال مسيرة الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بدولة كازاخستان في إحياء ونشر الفكر الوسطي، حيث لعبت الجامعة المصرية دورًا بارزًا في إعداد الكوادر التي تنشر الإسلام الوسطي الصحيح في كازاخستان وآسيا الوسطى.



