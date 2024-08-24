شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة: وزارة الأوقاف المصرية تتلمس هموم الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وأشار الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة إلى أن وزارة الأوقاف المصرية ما زالت تتلمس هموم الأمة في كثير مما يجدّ في حياتها من المشكلات والقضايا، وما يرد على المسلمين في احتياجاتهم تتلقفها ثم تأتي بعلماء الأمة من مشارق الأرض ومغاربها وتضع بين أيديهم هذه المطالب ليقوموا بها وهم أمناء من الله على هذه الأمة، هم العالمون بعلم الشريعة يقومون بوضع حلول إرشادية مضيئة وفق منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف : هذه الوزارة موفقة، وأقولها وبكل صدق وفي عهد وزيرها الجديد حبيبنا الأستاذ العالم الذي يوم أن التقيت به وجدت فيه من العلم والخلق والفضل ما يجعل الإنسان يحمد الله على أن بوأ لمصر هذا الوزير في منصب وزير الأوقاف والذي يعلم كل من في العالم أهميته، ذلك الرجل المناسب في هذا الموقع بالذات، وفقه الله، ووفق جميع إخوته، وبارك في جهد علماء الأمة من أجل أن يضيئوا الطريق للسائرين إلى الله.



