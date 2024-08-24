شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الوقف السويدي الإسلامي: مصر ستظل حامية للدين والعروبة والأوطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور حسان موسى أمين عام الوقف السويدي الإسلامي القاهرة أمس للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وأكد الدكتور حسان موسى أن مصر ما زالت وستظل حامية للدين، حامية للعروبة، حامية للوطن والأوطان، قبلة للمتعلمين من خلال أزهرها الشريف، وكذلك موردًا زلالًا لطلب العلم والتعلم في رحابه الشريفة، وستبقى مصر الكنانة منارة للعلم والعلماء من خلال وزارة الأوقاف التي تُوفد الدعاة والعلماء إلى أصقاع المعمورة خدمة للدين وللإنسان وللقيم الإنسانية المشتركة.

وأشار أمين عام الوقف السويدي الإسلامي إلى أنه يشرف ويزدان بالمشاركة في هذا المؤتمر الإسلامي الكبير الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الاسلامية برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وبرئاسة كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، هذا العالم الكبير والرجل الفاضل الذي يترأس الآن وزارة الأوقاف ليطير بها في الآفاق وليكمل البناء.

وأضاف: هذا المؤتمر يتحدث عن أمر عظيم وأصل أصيل في شريعتنا الغراء، ولعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برعايته لهذا المؤتمر يؤكد على ثلاثة معانٍ: الأول: أن المرأة شريكة في البناء والتعمير، والثاني: أن المرأة جزء أصيل من سياسة مصر المحلية والعالمية، سواء من ناحية الدين أو القيم الإنسانية أو ما وصلت إليه المرأة المصرية من ريادة وقيادة وتميز، والثالث: أن سيادة الرئيس يريد أن يؤكد من خلال رعايته الكريمة للمؤتمر: أن الوعي أولًا: مهم لدحض أفكار التطرف والتشدد والغلو، وثانيًا: لتجديد الخطاب الديني وفق مقاصد الشرع ومآلات الأحكام خدمة للدين والوطن والتنمية والبناء الحضاري والقيمي.