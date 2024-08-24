شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خطوة توضح توزيع درجات تقييمات أولى وثانية ثانوى بالعام الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوضح الخليج 365 في السطور التالية كيفية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى بالعام الدراسى الجديد كالتالى:

ـ تحسب درجة كل مادة دراسية بنسبة 100%.

ـ تحسب درجة تقييم الطالب في المادة الواحدة بنسبة 30% بكل فصل دراسى.

ـ الفصل الدراسى الأول يؤدى الطالب 3 اختبارات.

1ـ اختبار شهر بنسبة 15% من درجة المادة فيما درسه الطالب وفق خطة توزيع المنهج.

2ـ اختبار الشهر الثانى فيما درسه الطالب وتحسب درجة الاختبار من 15%.

ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول وتحسب درجته من 30% من الدرجة الكلية للمادة.

ـ يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60 % من الدرجة الكلية للمادة .

ـ يخصص نسبة 40% من درجة التقييم لأعمال السنة وتوزع كالتالى:

ـ تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%.

ـ كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%.

ـ التقييم الأسبوعي بنسبة 15%.

ـ يتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.

