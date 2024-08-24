شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: سياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة تدفع إسرائيل إلى منطقة خطرة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي عن مسؤولين: "سياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة تدفع إسرائيل إلى منطقة خطرة فإما إنجاز صفقة محتجزين أو مزيد من التصعيد، وأن إسرائيل بلغت الوضع الاستراتيجي الأسوأ جراء سياسات نتنياهو وهناك احتمالات لاندلاع حرب موسعة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.