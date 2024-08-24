شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار وحريق أمام كنيس يهودي جنوبي فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، عن وقوع انفجار واندلاع النيران في سيارات أمام كنيس يهودي جنوبي فرنسا.



وقالت صحيفة lefigaro، إنه سُمع دوي انفجار صباح اليوم السبت، قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل، أمام كنيس بيت يعقوب في منطقة "لا غراند موت " في هيرولت.



وأكدت أن "هناك محاولة إطلاق نار، من الواضح أنها إجرامية، ضربت كنيس غراند موت هذا الصباح". وأضافت: "يتم حشد كل الوسائل للعثور على المؤلف ".