شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبحث نتائج مفاوضات وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس في بيان اليوم السبت، إن وفدا من الحركة يصل إلى القاهرة مساء اليوم، برئاسة خليل الحية، بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة.

وأكدت الحركة في البيان، التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

كما أكدت جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، فإنها تطالب بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق.