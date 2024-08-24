شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى المدير التنفيذى لمنظمة التجارة اليابانية "الجيترو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اللقاءات الثنائية التي يُجريها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج خلال زيارته الحالية إلى اليابان، التقي اليوم، "Norihiko ISHIGURO" ، المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور عبد العاطي ثمن علاقات التعاون القائمة بين مصر و"الجيترو"، مؤكداً علي اهتمامها بتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوهاً بأن مصر لديها إهتمام كبير بالاستفادة من الخبرات اليابانية في عدد كبير من المجالات، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة وغيرها.

وأردف المُتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء علي استعراض مُجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر، مبرزاً نجاح التجربة المصرية في أن تخطو خطوات ثابتة وسريعة على طريق التكيف مع ما تفرضه الازمات من ضغوط على الاقتصاد، وقيامها في ذات الوقت بإصلاحات اقتصادية كبيرة وعميقة، أدت إلي زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو" بالتعاون القائم مع مصر منذ عقود، مؤكداً علي اعتزام المنظمة الاستمرار في حث الشركات اليابانية على ضخ مزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، والعمل علي تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى قيام الدكتور عبد العاطي بالترحيب بالزيارة الاستكشافية الثانية التي تنظمها "الجيترو" إلى مصر خلال الشهر المقبل للفيف من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، وذلك بهدف استكمال استشراف آفاق الاستثمار الياباني في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن قيام المنظمة بتنظيم زيارة مماثلة العام الماضي، وحرصها على تنظيم زيارة أخري خلال العام الجاري، يعكس إهتمام الجانب الياباني وجديته في اتخاذ خطوات حقيقية نحو تعزيز استثماراته في مصر. وأكد عبد العاطى على استعداد وزارة الخارجية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة الوفد وتذليل كافة العقبات أمام إنجاح الزيارة لتحقق أهدافها المنشودة.

وفي سياق متصل، نوه وزير الخارجية لأهمية عقد مؤتمر استثماري مصري/ياباني، على غرار مؤتمر الاستثمار الأوروبي الذى استضافته مصر خلال شهر يونيو الماضي، بهدف الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثمارى بين الجانبين الي آفاق أرحب، وهو المقترح الذي رحب به المسئول الياباني ووعد بدراسته، منوهاً إلى إهتمام منظمة "الجيترو" الكبير بتعميق علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع مصر بصورة كبيرة.