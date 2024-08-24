شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: رصد 4 حالات غش بامتحان العربى للثانوية العامة دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (12544) ألف طالب/طالبة، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد (2628) طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى امتحان التربية الدينية بعدد طالب واحد، بينما أدى طالب واحد فقط من مدارس المكفوفين امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية (ورقة أولي).

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد 4 حالات غش أثناء امتحان اللغة العربية، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وضبط طالبة أخري بلجنة بإدارة أبو تشت التعليمية بمحافظة قنا لحيازة هاتف محمول، كما تم ضبط طالب آخر بلجنة بإدارة أبو تشت بمحافظة قنا خلال قيامه بالغش من خلال استخدام سماعة أذن، وضبط طالبة آخري بلجنة بإدارة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لحيازة هاتف محمول واستخدامه في الغش الإلكتروني.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة قنا التعليمية بمحافظة قنا أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال امتحان مادة التربية الدينية.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني غدا الأحد الموافق 25 اغسطس 2024، فى مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة التربية الوطنية، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) فى الفترة الأولى.