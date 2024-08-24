شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بعزبة النخل تنظم قافلة طبية للفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، فعاليات القافلة الطبية السادسة، بمشاركة وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تضمنت القافلة الطبية التخصصات الطبية المختلفة، من أجل مساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيستها، بالقنطرة غرب.

وشارك في الصلاة الأب إغناطيوس حكيم، والأب بشاي إسحق، راعيا الكنيسة، بحضور الأب بطرس فوزي، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "فصائل العذراء مريم": المُبادَرة بفِعل أعمال المَحبَّة، والاختلاف بالفَضيلة عمَّا يفعله الآخرون.

