شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً للزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لدور المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، للوقوف على انتظام العمل خلال فترة العطلة القضائية ومدى الاستعداد للعام القضائي الجديد الذي سيبدأ في الأول من شهر أكتوبر القادم، انتقل الوزير صباح اليوم السبت إلى محافظة مطروح يرافقه عدد من مساعديه المختصين.

وتفقد وزير العدل مبنى محكمة مطروح الجزئية الذي تم رفع كفاءته، كما أجرى جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة، وقاعات الجلسات، وغرف المداولة، والمكتب الأمامي، واستراحة المحامين.

وعقد وزير العدل لقاءا مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة مطروح الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد مصطفى سالم - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة مطروح الابتدائية، والمحامي العام لنيابة مطروح الكلية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوي القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة، والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوي وصولاً للعدالة المنشودة.



وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (1)



وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (2)



وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (3)



وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (4)



وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (5)



وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (6)